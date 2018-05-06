В Харькове повалили бюст Жукова
6 мая, 2018, 20:40
Неизвестные в масках в ночь на 6 мая 2018 года повалили памятник полководцу Георгию Жукову, расположенный в начале проспекта Петра Григоренко в Харькове
Об этом стало известно из публикаций в социальных сетях, передает ГородХ.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области, официальных заявлений по поводу произошедшего в подразделения полиции не поступало.
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"Сотрудники выезжали на место. Памятник стоит без повреждений. Заявлений нет", - отметили в пресс-службе.
По информации администрации Немышлянського района, утром коммунальщики установили поваленный бюст на место.
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