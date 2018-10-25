 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Минсоцполитики обнародовало изменения в начислении субсидий

Министерство социальной политики разъяснило, как теперь будут начислять жилищные субсидии гражданам

Соответствующие объяснения относительно работы обновленного механизма адресного предоставления помощи всем, кто нуждается, опубликовала пресс-служба ведомства на правительственном портале.

Среди основных положений относительно назначения субсидий по-новому - это возможность получить помощь на общих условиях тем гражданам, у которых есть задолженность по уплате Единого социального взноса по вине работодателя.

Это означает, что если отсутствует уплата единого социального взноса не по вине гражданина, а за неплатежи учреждения, где он или она работает, то субсидия будет назначена. Таким образом, граждане, которые работают и честно платят налоги, будут защищены от негативных факторов, которые от них не зависят.

Если ЕСВ не уплачивается из-за отсутствия работы, то субсидия будет предоставлена безработным в сельской местности и райцентрах, а также безработным в городах при условии пребывания на учете в центре занятости. Субсидия – это государственная помощь, которая финансируется средствами налогоплательщиков, а потому важным является обеспечение адресности этой помощи для целевого использования каждой гривни этих средств. И именно поэтому помощь должны получать те граждане, которые действительно оказались в тяжелых жизненных условиях, а не желающие сэкономить за счет других, отказываясь при этом от работы. Однако есть объективная разница между условиями и возможностью трудоустройства в крупных городах и в маленьких городках и поселках: если в городах есть дефицит рабочей силы, то в поселках наоборот - дефицит рабочих мест. С учетом этого было принято указанную норму, которая требует от жителей городов пребывания на учете в центрах занятости как признак того, что человек пытается выйти из затруднительной ситуации и заработать средства честным трудом, а во время сложного периода их жизни государство окажет необходимую поддержку в виде субсидий.

Субсидия будет назначаться гражданам, которые работают за границей и платят там ЕСВ, это нужно подтвердить документально. Если же ЕСВ не уплачивается за рубежом, то такие граждане имеют возможность заключить договор об уплате единого социального взноса в Украине и получить право на субсидию.
Трудоспособные онкобольные (при наличии заключения ВКК) или семьи, в которых есть алко - или наркозависимые (при наличии справки от врача), будут получать субсидию на основе обращения на Комиссию. Именно специальные Комиссии, созданные при местных органах власти, будут определять в каждой конкретной ситуации, действительно домохозяйство нуждается в помощи. Такой индивидуальный подход позволит обеспечить адресность поддержки и избежать отказов в ее предоставлении по формальным преградам.

Также отныне субсидия будет начисляться на отапливаемую площадь, которая не превышает 120 квадратных метров для квартир и 200 квадратных метров для индивидуальных домов. Во время реализации программы субсидий оказались ситуации, когда людям отказывалось в помощи из-за превышения норм площади жилья, при том отапливаемая площадь была намного меньше, например, пристройки хозяйственных помещений к обычным сельским домам. Пристройки не отапливались, а следовательно, на них не тратилась субсидия. Расчет субсидии на отапливаемую площадь позволит избежать этой искусственной преграды.

Кроме того, предусмотрено получение субсидии для категорий граждан на сверхнормативную площадь, но не более 30% от нормы, а именно: для получателей пенсий в связи с потерей кормильца; получателей пенсий по выслуге лет; получателей социальной помощи по инвалидности с детства и детям с инвалидностью. Также оставлена без изменений норма неучета норм площади для многодетных семей и домов семейного типа.

Субсидия будет назначена также тем домохозяйствам, которые проживают в одном жилом помещении, что превышает нормы площади и имеют разделенные лицевые счета. Практика предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг показал, что существуют случаи, когда в больших по площади жилых помещениях проживают сразу несколько семей, например в домах, которые получены в наследство. Но из-за большой площади таких домов ранее им было отказано в получении помощи, несмотря на размер их дохода. Теперь такие семьи будут получать субсидию в расчете на общую отапливаемую площадь, а на ту, которая принадлежит именно им, конечно, если она не будет превышать установленные нормы.

Отныне при расчете размера субсидии не будут учитываться уплаченные алименты на ребенка. Не будет учитываться и полученная домохозяйством специальная бюджетная дотация за выращивание телят. В таких случаях сумма субсидии будет больше из-за неучета части доходов, которые брались в расчет ранее.

Граждане будут платить только стоимость фактически потребленной услуги. То есть если газа, воды или электроэнергии потреблено меньше обязательный платеж, то оплачено будет ровно за потребленное.

В ведомстве также отметили, что потребность в повторных обращениях в органы социальной защиты населения из-за изменений в порядке начисления размера субсидий - отсутствует. Расчет уже назначенных субсидий по новым параметрам состоится в автоматическом режиме на отопительный сезон. Те, кто раньше не обращался за субсидией, могут сделать это в любое удобное для себя время.

А отказ в субсидии в устной форме - противоправный. Каждый имеет право обратиться за субсидией и получить официальное решение от органа социальной защиты населения. В случаях нарушения прав просим обращаться по телефонам горячей правительственной линии 15-45 и специальной горячей линии для таких случаев по номеру 0-800-502-757.

  • Как сообщалось ранее, средний размер субсидий на семью за год сократился на 31%.
  • До того министр соцполитики Андрей Рева рассказал об изменениях в получении субсидий после повышения цен на газ с 1 ноября.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать