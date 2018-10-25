Минсоцполитики обнародовало изменения в начислении субсидий

25 октября, 2018, 18:28

Министерство социальной политики разъяснило, как теперь будут начислять жилищные субсидии гражданам

Соответствующие объяснения относительно работы обновленного механизма адресного предоставления помощи всем, кто нуждается, опубликовала пресс-служба ведомства на правительственном портале.

Среди основных положений относительно назначения субсидий по-новому - это возможность получить помощь на общих условиях тем гражданам, у которых есть задолженность по уплате Единого социального взноса по вине работодателя.

Это означает, что если отсутствует уплата единого социального взноса не по вине гражданина, а за неплатежи учреждения, где он или она работает, то субсидия будет назначена. Таким образом, граждане, которые работают и честно платят налоги, будут защищены от негативных факторов, которые от них не зависят.

Если ЕСВ не уплачивается из-за отсутствия работы, то субсидия будет предоставлена безработным в сельской местности и райцентрах, а также безработным в городах при условии пребывания на учете в центре занятости. Субсидия – это государственная помощь, которая финансируется средствами налогоплательщиков, а потому важным является обеспечение адресности этой помощи для целевого использования каждой гривни этих средств. И именно поэтому помощь должны получать те граждане, которые действительно оказались в тяжелых жизненных условиях, а не желающие сэкономить за счет других, отказываясь при этом от работы. Однако есть объективная разница между условиями и возможностью трудоустройства в крупных городах и в маленьких городках и поселках: если в городах есть дефицит рабочей силы, то в поселках наоборот - дефицит рабочих мест. С учетом этого было принято указанную норму, которая требует от жителей городов пребывания на учете в центрах занятости как признак того, что человек пытается выйти из затруднительной ситуации и заработать средства честным трудом, а во время сложного периода их жизни государство окажет необходимую поддержку в виде субсидий.

Субсидия будет назначаться гражданам, которые работают за границей и платят там ЕСВ, это нужно подтвердить документально. Если же ЕСВ не уплачивается за рубежом, то такие граждане имеют возможность заключить договор об уплате единого социального взноса в Украине и получить право на субсидию.

Трудоспособные онкобольные (при наличии заключения ВКК) или семьи, в которых есть алко - или наркозависимые (при наличии справки от врача), будут получать субсидию на основе обращения на Комиссию. Именно специальные Комиссии, созданные при местных органах власти, будут определять в каждой конкретной ситуации, действительно домохозяйство нуждается в помощи. Такой индивидуальный подход позволит обеспечить адресность поддержки и избежать отказов в ее предоставлении по формальным преградам.

Также отныне субсидия будет начисляться на отапливаемую площадь, которая не превышает 120 квадратных метров для квартир и 200 квадратных метров для индивидуальных домов. Во время реализации программы субсидий оказались ситуации, когда людям отказывалось в помощи из-за превышения норм площади жилья, при том отапливаемая площадь была намного меньше, например, пристройки хозяйственных помещений к обычным сельским домам. Пристройки не отапливались, а следовательно, на них не тратилась субсидия. Расчет субсидии на отапливаемую площадь позволит избежать этой искусственной преграды.

Кроме того, предусмотрено получение субсидии для категорий граждан на сверхнормативную площадь, но не более 30% от нормы, а именно: для получателей пенсий в связи с потерей кормильца; получателей пенсий по выслуге лет; получателей социальной помощи по инвалидности с детства и детям с инвалидностью. Также оставлена без изменений норма неучета норм площади для многодетных семей и домов семейного типа.

Субсидия будет назначена также тем домохозяйствам, которые проживают в одном жилом помещении, что превышает нормы площади и имеют разделенные лицевые счета. Практика предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг показал, что существуют случаи, когда в больших по площади жилых помещениях проживают сразу несколько семей, например в домах, которые получены в наследство. Но из-за большой площади таких домов ранее им было отказано в получении помощи, несмотря на размер их дохода. Теперь такие семьи будут получать субсидию в расчете на общую отапливаемую площадь, а на ту, которая принадлежит именно им, конечно, если она не будет превышать установленные нормы.

Отныне при расчете размера субсидии не будут учитываться уплаченные алименты на ребенка. Не будет учитываться и полученная домохозяйством специальная бюджетная дотация за выращивание телят. В таких случаях сумма субсидии будет больше из-за неучета части доходов, которые брались в расчет ранее.

Граждане будут платить только стоимость фактически потребленной услуги. То есть если газа, воды или электроэнергии потреблено меньше обязательный платеж, то оплачено будет ровно за потребленное.

В ведомстве также отметили, что потребность в повторных обращениях в органы социальной защиты населения из-за изменений в порядке начисления размера субсидий - отсутствует. Расчет уже назначенных субсидий по новым параметрам состоится в автоматическом режиме на отопительный сезон. Те, кто раньше не обращался за субсидией, могут сделать это в любое удобное для себя время.

А отказ в субсидии в устной форме - противоправный. Каждый имеет право обратиться за субсидией и получить официальное решение от органа социальной защиты населения. В случаях нарушения прав просим обращаться по телефонам горячей правительственной линии 15-45 и специальной горячей линии для таких случаев по номеру 0-800-502-757.