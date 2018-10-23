Средний размер субсидий на семью за год сократился на 31%

23 октября, 2018, 16:20

Сократились как размер пособия, так и количество получателей субсидий

Общая сумма субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в январе-сентябре 2018 года составила 782,5 млн грн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Это в 4,3 раза, или на 2 млрд 561 млн грн, меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Расчеты представлены без учета данных кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Одним из факторов сокращения расходов стало уменьшение количества субсидиантов. Так, статистика свидетельствует, что с начала 2018 года субсидии назначены 3 млн 156,3 тыс. домохозяйств, что на 59,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Источник: Госстат

В сентябре 2018 г. субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 261,2 тыс. домохозяйств.

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Также сократился и размер выплат для домохозяйств. Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе–сентябре 2018 г. составила 782,5 млн грн (в городских поселениях – 581,6 млн грн, в сельской местности - 200,9 млн грн).

За аналогичный период 2017 г. эти суммы составили 3344 млн грн (в городских поселениях – 2386 млн грн, в сельской местности - 958 млн грн соответственно).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в сентябре 2018 г. уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. на 31,6% и составил 102,3 грн.