В ООН запрет паранджи считают нарушением прав человека

24 октября, 2018, 11:48

В Комитете ООН по правам человека выступают против запрета на паранджу во Франции и хотят, чтобы компенсировали денежные потери женщинам, которых оштрафовали за ее ношение

Об этом пишет Deutsche Welle.

Комитет ООН по правам человека раскритиковал "запрет на паранджу во Франции. Здесь считают, что закон, который не позволяет носить одежду, закрывающую лицо, приводит к нарушению прав женщин.

Представители комитета хотят, чтобы таким женщинам компенсировали финансовые затраты на штраф и пересмотрели закон. В Комитете по правам человека говорят, что убеждения французских законодателей о том, что "запрет на паранджу" необходим для установления безопасности, необоснован.