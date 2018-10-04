Самый разыскиваемый Франции скрывался от полиции под паранджой

4 октября, 2018, 12:02

Прокуроры обнародовали детали "охоты" за самым разыскиваемым преступником Франции Редуаном Фаїдом, который три месяца назад сбежал из тюрьмы на вертолете

Как сообщает BBC, правоохранители выслеживали Фаида три месяца, пока не задержали его в ночь на 3 октября в частной квартире в городе Крей.

Французский прокурор Франсуа Молен рассказал, что полиция прослушивала мобильные телефоны банды, которая помогла Фаиду сбежать из тюрьмы. Так они выследили молодую женщину из города Крей, в котором вырос Фаид.

В минувшие выходные женщина впустила в свою машину человека в парандже, чья фигура намекала, что это может быть мужчина. Поздно вечером во вторник этот человек вышла из машины и вошла в квартиру женщины, после чего за ней вошла еще одна человек в парандже.

Полиция сразу же заподозрила, что пара человек в парандже – Редуан Фаид и его брат Рашид. В ночь на среду десятки французских правоохранителей штурмовали квартиру и арестовали двух братьев и двух других лиц. Еще двух человек задержали в другом месте.

46-летний Фаид называет себя поклонником гангстерских фильмов, которые якобы научили его совершать рейды. Его впервые арестовали в 1998 году за вооруженное ограбление. Побег из тюрьмы в июле 2018 года на вертолете стал уже вторым.

В 2017 году Фаїда приговорили к 10 годам лишения свободы за побег из тюрьмы Секидин в 2013 году. Тогда он взял в заложники четырех сотрудников тюремного персонала и взорвал пять дверей.

Ему также присудили 25 лет за решеткой за убийство полицейского во время ограбления в 2010 году.