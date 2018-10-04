Самый разыскиваемый Франции скрывался от полиции под паранджой
Как сообщает BBC, правоохранители выслеживали Фаида три месяца, пока не задержали его в ночь на 3 октября в частной квартире в городе Крей.
Французский прокурор Франсуа Молен рассказал, что полиция прослушивала мобильные телефоны банды, которая помогла Фаиду сбежать из тюрьмы. Так они выследили молодую женщину из города Крей, в котором вырос Фаид.
В минувшие выходные женщина впустила в свою машину человека в парандже, чья фигура намекала, что это может быть мужчина. Поздно вечером во вторник этот человек вышла из машины и вошла в квартиру женщины, после чего за ней вошла еще одна человек в парандже.
Полиция сразу же заподозрила, что пара человек в парандже – Редуан Фаид и его брат Рашид. В ночь на среду десятки французских правоохранителей штурмовали квартиру и арестовали двух братьев и двух других лиц. Еще двух человек задержали в другом месте.
46-летний Фаид называет себя поклонником гангстерских фильмов, которые якобы научили его совершать рейды. Его впервые арестовали в 1998 году за вооруженное ограбление. Побег из тюрьмы в июле 2018 года на вертолете стал уже вторым.
В 2017 году Фаїда приговорили к 10 годам лишения свободы за побег из тюрьмы Секидин в 2013 году. Тогда он взял в заложники четырех сотрудников тюремного персонала и взорвал пять дверей.
Ему также присудили 25 лет за решеткой за убийство полицейского во время ограбления в 2010 году.
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