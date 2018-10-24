США полностью выполняют ракетный договор, проблема в России, - Столтенберг
Об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя намерение Соединенных Штатов выйти из Договора о РСМД (ликвидации ракет средней и малой дальности), сообщает Радио Свобода.
"Все союзники согласились, что Соединенные Штаты полностью выполняют условия договора. В то же время мы четко заявляем ... Россия нарушает договор. И поэтому вызовом, проблемой является поведение России, неизменна на протяжении многих лет", - заявил генсек альянса.
Столтенберг назвал недопустимым невыполнение договора Россией. "Было четко заявлено, что так продолжаться не может. Не может быть договор между двумя сторонами, если одна сторона его явно не соблюдается", - отметил генеральный секретарь НАТО.
Столтенберг подчеркнул, что нарушение договора стало одной из главных тем министерской встречи НАТО несколько недель назад. Кроме того, он обсудил эту тему во время недавнего визита в Вашингтон.
"Нам не нужна новая "холодная война", нам не нужна новая гонка вооружений. Поэтому мы верим в решение всех проблем, вызывающих беспокойство", - резюмировал генсек.
- В выходные президент США заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соглашение было подписано бывшим Советским Союзом и Соединенными Штатами еще в 1987 году. Договор стал первым серьезным шагом по установлению контроля над вооружениями, который закончил "холодную войну".
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