Трамп заявил о выходе США из договора о ядерных вооружениях

21 октября, 2018, 08:16

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Об этом пишет The Guardian.

"Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружение", - сказал он.

В то же время, как отмечается в сообщении, Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

При этом президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения данного соглашения.