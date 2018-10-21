Трамп заявил о выходе США из договора о ядерных вооружениях
21 октября, 2018, 08:16
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Об этом пишет The Guardian.
"Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружение", - сказал он.
В то же время, как отмечается в сообщении, Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.
При этом президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения данного соглашения.
- Как сообщалось, Россия реставрировала ядерную базу в Крыму.
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