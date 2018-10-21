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Трамп заявил о выходе США из договора о ядерных вооружениях

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Об этом пишет The Guardian.

"Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружение", - сказал он.

В то же время, как отмечается в сообщении, Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

При этом президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения данного соглашения.

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