Раритетный самолет упал на автостраду в США

24 октября, 2018, 13:36

В штате Калифорния на автостраде потерпел крушение раритетный самолет: он упал и загорелся

Об этом пишет NBC.

Крылья самолета были окрашены в цвета и имели маркировку немецких воздушных сил Люфтваффе Второй мировой войны.

Во время падения пилот пытался не врезаться в машины, которые ехали по дороге. В Департаменте пожарной охраны Лос-Анджелеса говорят, что после этого пилот покинул самолет и "ушел".

Самолет мог принадлежать компании Condor Squadron, которые устраивают макетные соревнования на воздушных шоу и летают над парадами.

Совет по безопасности и федеральная авиационная администрация будут расследовать детали инцидента.