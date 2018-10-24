Раритетный самолет упал на автостраду в США
24 октября, 2018, 13:36
В штате Калифорния на автостраде потерпел крушение раритетный самолет: он упал и загорелся
Об этом пишет NBC.
Крылья самолета были окрашены в цвета и имели маркировку немецких воздушных сил Люфтваффе Второй мировой войны.
Во время падения пилот пытался не врезаться в машины, которые ехали по дороге. В Департаменте пожарной охраны Лос-Анджелеса говорят, что после этого пилот покинул самолет и "ушел".
Самолет мог принадлежать компании Condor Squadron, которые устраивают макетные соревнования на воздушных шоу и летают над парадами.
Совет по безопасности и федеральная авиационная администрация будут расследовать детали инцидента.
- Напомним, авиакомпания Brussels Airlines выпустит на первый рейс из Брюсселя до Киева самолет со смурфиками.
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