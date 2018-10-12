Первый самолет Brussels Airlines полетит в Киев со смурфиками

12 октября, 2018, 17:40

Авиакомпания Brussels Airlines выпустит на первый рейс из Брюсселя в Киев самолет со смурфиками

Об этом пишет AviaNews.

Brussels Airlines 17 октября выполнит первый рейс Брюссель - Киев на самолете Airbus A320. Этот самолет особенный: на нем изображены сказочные синие гномы - Смурфы.

Персонажей создал бельгийский художник Пьер Кюллифор 60 лет назад. Он работал под псевдонимом Пейо. Его персонажи за это время стали одним из символов Бельгии.

На борту самолета смурфы выполняют роли пилотов, бортпроводников и пассажиров.

Brussels Airlines будет летать между Киевом и Брюсселем четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.