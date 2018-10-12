 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Первый самолет Brussels Airlines полетит в Киев со смурфиками

Авиакомпания Brussels Airlines выпустит на первый рейс из Брюсселя в Киев самолет со смурфиками

Об этом пишет AviaNews.

Brussels Airlines 17 октября выполнит первый рейс Брюссель - Киев на самолете Airbus A320. Этот самолет особенный: на нем изображены сказочные синие гномы - Смурфы.

Персонажей создал бельгийский художник Пьер Кюллифор 60 лет назад. Он работал под псевдонимом Пейо. Его персонажи за это время стали одним из символов Бельгии.

На борту самолета смурфы выполняют роли пилотов, бортпроводников и пассажиров.

null

Brussels Airlines будет летать между Киевом и Брюсселем четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2018 пятница

больше новостей

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать