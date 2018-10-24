Болтон: Российские ракеты угрожают Европе

24 октября, 2018, 11:16

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РМСД) не разрушит глобальную стабильность

По его словам, угрозой является "наличие российских баллистических ракет на европейской территории", сообщает DW.

В ходе визита в Россию советник президента США подробно обсудил связанные с контролем над вооружением вопросы и решение Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из ракетного договора.

Вашингтон пока не сделал официального заявления о выходе, подчеркнул Болтон.