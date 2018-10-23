Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Китае
Об этом пишет Госкино.
В центре сюжета - Лукас, переживающий кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в офисе ОБСЕ. В составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом.
Странные совпадения оставляют Лукаса один на один с таинственной и хаотичной вселенной южной степи. Здесь жизнь кажется оторванной.
Лукас начинает сначала жизнь в этих странных местах, где люди находят счастье в простых и обыденных вещах, где переплелись прошлое, настоящее и будущее, где каждый день может стать последним.
Режиссером ленты стал Роман Бондарчук.
Награду присуждает отобранное жюри из 35 зрителей разных профессий.
"Эта награда стала для фильма четвертой. "Вулкан" получил удивительный отклик у зрителей - людям было интересно узнать больше о современной жизни в Украине, о мифологии, культуре", - сказал Бондарчук.
Фильм создали при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и фонда МДМ (Германия) в копродукции Украины, Германии и Монако.
- Напомним, украинская кинолента "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука получила гран-при на конкурсе короткометражных фильмов 34-го Варшавского международного кинофестиваля.
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