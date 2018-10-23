Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Китае

23 октября, 2018, 14:18

Украинская лента "Вулкан" получила приз "Дракон прячется" на втором международном кинофестивале "Тигр подкрадывается, дракон прячется"

Об этом пишет Госкино.

В центре сюжета - Лукас, переживающий кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в офисе ОБСЕ. В составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом.

Странные совпадения оставляют Лукаса один на один с таинственной и хаотичной вселенной южной степи. Здесь жизнь кажется оторванной.

Лукас начинает сначала жизнь в этих странных местах, где люди находят счастье в простых и обыденных вещах, где переплелись прошлое, настоящее и будущее, где каждый день может стать последним.

Режиссером ленты стал Роман Бондарчук.

Награду присуждает отобранное жюри из 35 зрителей разных профессий.

"Эта награда стала для фильма четвертой. "Вулкан" получил удивительный отклик у зрителей - людям было интересно узнать больше о современной жизни в Украине, о мифологии, культуре", - сказал Бондарчук.

Фильм создали при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и фонда МДМ (Германия) в копродукции Украины, Германии и Монако.