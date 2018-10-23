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Украинский фильм "Штангист" победил на кинофестивале в Варшаве

Украинская кинолента "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука получила гран-при на конкурсе короткометражных фильмов 34-го Варшавского международного кинофестиваля

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В рамках фестиваля также состоялась мировая премьера ленты. Кроме того, фильм получил право побороться за "Оскар" в 2020 году.

"В различных программах нынешнего Варшавского кинофестиваля принимали участие четыре украинские ленты, все они созданы при поддержке Госкино Украины. Это очень широкое представление нашего кино в рамках одного из самых престижных кинофестивалей мира. Каждое такое участие и каждая награда влияют на развитие украинского кино и на улучшение культурного имиджа нашей страны", - подчеркнул председатель Госкино Филипп Ильенко.

34-й Варшавский международный кинофестиваль проходил с 12 по 21 октября. Кроме фильма "Штангист" в конкурсной программе была представлена документальная картина "Какофония Донбасса" режиссера Игоря Минаева, а во внеконкурсных программах - мистическая драма "Эфир" Кшиштофа Занусси и дебютная картина Марыси Никитюк "Когда падают деревья".

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