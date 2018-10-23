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У нардепа Добкина, который агитирует за Россию, родился внук в Вене

У нардепа Верховной Рады от "Оппоблока", экс-председателя Харьковской ОГА Михаила Добкина, известного своей приверженностью к России и Московскому патриархату, в Вене родился внук

О рождении Добкина-младшего во вторник, 23 октября, сообщила дочь депутата Алла Добкина в своем Instagram.

Как отметила молодая мама, первенца назвали Марк. Мальчик весом 2 900 граммов, рост - 47 см родился накануне, 22 октября, в 15:55.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ne_otsuda_

Публикация вот Алла Михайловна (@alladobkina007)

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