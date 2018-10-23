У нардепа Добкина, который агитирует за Россию, родился внук в Вене
23 октября, 2018, 18:28
У нардепа Верховной Рады от "Оппоблока", экс-председателя Харьковской ОГА Михаила Добкина, известного своей приверженностью к России и Московскому патриархату, в Вене родился внук
О рождении Добкина-младшего во вторник, 23 октября, сообщила дочь депутата Алла Добкина в своем Instagram.
Как отметила молодая мама, первенца назвали Марк. Мальчик весом 2 900 граммов, рост - 47 см родился накануне, 22 октября, в 15:55.
- Напомним, нардепы от "Оппозиционного блока" возглавили "крестный ход" в центре Киева.
- 13 июля парламент большинством голосов разрешил лишение Добкина депутатской неприкосновенности, его задержание и арест.
- Суд избрал Добкину меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внести залог в размере 50 миллионов гривень. Несмотря на это, нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский внес за него часть залога – 30 миллионов гривень. Другие 20 миллионов залога заплатил бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.
- В марте 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ вскоре передаст дело Михаила Добкина в суд.
- 11 октября Генпрокуратура передала в суд дело народного депутата, бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина по подозрению в хищении свыше 75 гектаров земли
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