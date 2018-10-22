След "путинского повара" нашли в ОРДЛО и Крыму - расследование

22 октября, 2018, 17:17

Питерский предприниматель Пригожин по прозвищу "повар Путина", известный своим криминальным прошлым, спонсированием "вагнеровцев" и "фабрики троллей" недавно засветился в других детективных историях, в частности в ОРДЛО и Крыму

Новые подробности деятельности Пригожина и его людей на оккупированных территориях Украины обнародовали расследователи российского издания "Новая газета".

Как отмечается, изданию удалось найти человека по имени Валерий Амельченко, рассказал расследователям о том, как выполнял грязную работу на заказ "путинского повара" и его людей относительно избиения блогера Грищенко в Сочи, убийства главаря "ЛНР" Каргаева в Луганске, а также о странной командировки в сирийский Хомс и неудачной операции на Канарах.

По данным российских расследователей, с людьми Пригожина 61-летний Амельченко начал работать в конце 2012 - начале 2013 года.

А в 2014-2016 годах Амельченко и его людям приходилось работать в основном на территории Украины, в так называемых народных республиках Донбасса тв Луганщины, а также на территории, контролируемой центральным правительством.

"Эту часть своей "работы" он рассказывал мало, откладывал на потом. Например, вспоминал о том, как в Луганске "пебешки" (9-мм ПБ "пистолет бесшумный") был ликвидирован какой-то важный персонаж, "правая рука Плотницкого" - в своем подъезде, на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами девятиэтажного дома", - пишет издание.

Как пишут расследователи, это очень похоже на убийство помощника главы "ЛНР" Дмитрия Каргаева, труп которого с огнестрельными ранениями 16 марта 2016 года был обнаружен на лестничной площадке в одном из подъездов дома 12 Суходольськой улицы в Луганске.

В конце концов, о этой и других историях подробнее Амельченко расследователям расспросить не удалось.

Как отмечает издание, он исчез. Последний раз с источником российским журналистам удалось увидеться в начале октября, именно вечером того дня Амельченко позвонил журналисту и рассказал, что за ним следят.

Потом за гаражами одного из домов на Ленинском проспекте были найдены два его телефоны и ботинок. Российская полиция объявила Амельченко в розыск.