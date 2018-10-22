След "путинского повара" нашли в ОРДЛО и Крыму - расследование
Новые подробности деятельности Пригожина и его людей на оккупированных территориях Украины обнародовали расследователи российского издания "Новая газета".
Как отмечается, изданию удалось найти человека по имени Валерий Амельченко, рассказал расследователям о том, как выполнял грязную работу на заказ "путинского повара" и его людей относительно избиения блогера Грищенко в Сочи, убийства главаря "ЛНР" Каргаева в Луганске, а также о странной командировки в сирийский Хомс и неудачной операции на Канарах.
По данным российских расследователей, с людьми Пригожина 61-летний Амельченко начал работать в конце 2012 - начале 2013 года.
А в 2014-2016 годах Амельченко и его людям приходилось работать в основном на территории Украины, в так называемых народных республиках Донбасса тв Луганщины, а также на территории, контролируемой центральным правительством.
"Эту часть своей "работы" он рассказывал мало, откладывал на потом. Например, вспоминал о том, как в Луганске "пебешки" (9-мм ПБ "пистолет бесшумный") был ликвидирован какой-то важный персонаж, "правая рука Плотницкого" - в своем подъезде, на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами девятиэтажного дома", - пишет издание.
Как пишут расследователи, это очень похоже на убийство помощника главы "ЛНР" Дмитрия Каргаева, труп которого с огнестрельными ранениями 16 марта 2016 года был обнаружен на лестничной площадке в одном из подъездов дома 12 Суходольськой улицы в Луганске.
В конце концов, о этой и других историях подробнее Амельченко расследователям расспросить не удалось.
Как отмечает издание, он исчез. Последний раз с источником российским журналистам удалось увидеться в начале октября, именно вечером того дня Амельченко позвонил журналисту и рассказал, что за ним следят.
Потом за гаражами одного из домов на Ленинском проспекте были найдены два его телефоны и ботинок. Российская полиция объявила Амельченко в розыск.
- Напомним, Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", имел две судимости по "тяжелым" статьям Уголовного кодекса. И речь идет вовсе не о запрещенной тогда коммерческую деятельность.
- В 2016 году Евгений Пригожин подал 19 исков в российских и украинских интернет-изданий с требованием полного издания посвященных ему материалов.
- 21 сентября 2018 года США внесли в список санкций 27 физических и шесть юридических лиц из России, связанных, по мнению Госдепартамента, с разведывательными службами и оборонными учреждениями. Санкции были введены как ответ на предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году.
- В список попали ЧВК Вагнера, которую связывают с Пригожиным, и сам Пригожин. Также в списке санкций значатся его компании Concord Catering и Concord Management and Consulting, а также, вероятно, связанное с бизнесменом "Агентство интернет-исследований" (путинская "фабрика троллей").
- Главным источником нынешних сверхприбылей Пригожина есть эксклюзивные контракты на уборку российских частей, питание военных и тому подобное.
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