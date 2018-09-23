Повар Путина и главный спонсор "вагнеровцев" Пригожин начинал тем, что "обносил" квартиры и душил девушек на улице

23 сентября, 2018, 17:03

Питерский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", владельцем "фабрики троллей" и спонсором частной военной компании (ЧВК) Вагнера во времена СССР имел две судимости по "тяжелым" статьям Уголовного кодекса. И речь идет вовсе не о запрещенной тогда коммерческой деятельности

Уникальные подробности биографии одного из ближайших друзей российского диктатора публикует Росбалт.

В 1979 году Пригожин получил первую судимость за кражу - 2,5 года лишения свободы условно и был отправлен в Нижний Новгород (тогда - Горький). После пребывания в местном общежитии для "условников", 1980 года будущий олигарх вернулся в родной Ленинград, где познакомился с ранее судимым Алексеем Бушмановым и уроженкой Брянщины Валентиной Макеко, которая тоже имела судимость, а также двумя несовершеннолетними челябинцами.

В феврале - марте 1980 года компания совершила несколько квартирных краж. Добычей становились деньги, облигации, посуда из хрусталя, техника, одежда, женская косметика, ковры, сувениры. Однажды Пригожин пошел "на дело" один, пьяный, но его спугнула местная жительница. Следующей ночью он взял с собой Бушманова, и в этот раз все прошло удачно - сумма "добычи" составила 980 советских рублей.

14 марта Пригожин, Бушманов и Макеко похитили из квартиры семьи Ростовцевих на улице Брянцева имущество на 1610 рублей - большие деньги на те времена. Хозяйка квартиры Алла Ростовцева заподозрила в краже Пригожина, который знал ее дочь и бывал в гостях. Однако милиция не имела достаточно доказательств чтобы привлечь его к ответственности.

Между тем компания продолжала действовать дерзко - уже за 5 дней Пригожин со своими сообщниками ворвался в соседний дом. По данным издания, Пригожин и его несовершеннолетний напарник сломали двери в помещение, а Макеко стояла "на стреме". Испугавшись возможного срабатывания сигнализации, воры решили скрыться.

20 марта Пригожин, Бушманов и Макеко предложили местному жителю по фамилии Коваленко купить у них джинсы и прочий дефицит за 250 рублей. Получив деньги, Пригожин исчез. Вечером того же дня компания отмечала удачную аферу в ресторане "Океан". Пригожину понравилось пальто одной из посетительниц, и он предложил ее ограбить.

В приведенных "Росбалтом" материалах уголовного дела говорится, что Макеко и Пригожин догнали девушку на улице и попросили у нее сигарету. Когда та потянулась за сумочкой, Пригожин "неожиданно схватил ее за шею, начал душить. Она взывала о помощи, но Пригожин стал сильнее сжимать горло. От сдавливания горла она потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела, что с нее сняты сапоги и серьги".

На ее крик прибежали милиционеры и задержали на месте преступления несовершеннолетнего участника нападения, который не успел скрыться вместе с другими. После этого милиция побывала в квартире дома на улице Блохина, где жили Пригожин с Бушмановым, и нашли там ранее украденные из квартир вещи.

На суде Макеко взяла на себя кражу имущества Ростовцевых, а Пригожин - мошенничество с Коваленко. Суд им обоим не поверил. 6 октября 1981 году Ждановский районный народный суд Ленинграда признал Пригожина виновным по статьям УК "кража", "мошенничество", "вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность", "разбой" и приговорил его к 13 годам колонии усиленного режима, добавив ранее неотбытые наказания.

Бушманов в свою очередь получил 11 лет, Макеко - 10. Несовершеннолетние участники банды отделались: один - условным сроком, другой - годом колонии. По словам потерпевшей Ростовцевой, украденное имущество семьи так и не вернули, но Пригожин и Макеко выплатили взысканную с них компенсацию материальных убытков.