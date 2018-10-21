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В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия

Оперативные подразделения стали активнее применять такой способ документирования сбыта оружия, как оперативная закупка. В этом году уже задокументировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки

Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины сообщил 20 октября в Черкассах во время Совещания по итогам работы блока криминальной полиции течение 9 месяцев 2018 года, передает Департамент коммуникации Нацполиции.

Аброськин отметил, что одной из основных задач, которая стоит перед оперативными работниками, является выявление и ликвидация каналов поставки оружия и боеприпасов. Особое внимание должно быть уделено выявлению нелегальных каналов поступления оружия с востока страны в области, где ведутся боевые действия. Поэтому речь пойдет и о предупреждении преступлений, совершенных с использованием оружия.

Первый заместитель главы Нацполиции также отметил, что на территории Украины с этой целью регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названием "Оружие и взрывчатка".

"Только в этом году мы уже провели две операции" Оружие и взрывчатка ". За время проведения последней из них из незаконного оборота изъято и направлено на исследование 913 единиц огнестрельного оружия, 804 гранаты, 266 взрывных устройств. Также изъято почти 100 000 патронов и 195 кг взрывчатых веществ ", - отметил Аброськин.

Он также отметил, что это направление деятельности полиции находится на постоянном контроле руководства Национальной полиции Украины.

  • Напомним, участники совещания отметили снижение в 2018 году общего уровня преступности в Украине на 8%.
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