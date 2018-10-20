В 2018 году общий уровень преступности в Украине снизился на 8%

20 октября, 2018, 16:54

Именно на столько меньше преступлений зарегистрировано за 9 месяцев этого года по сравнению с таким же периодом 2017 года. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений среди общего числа уголовных правонарушений уменьшилось на 11%. Всего правоохранители раскрыли свыше 148 тыс. преступлений

Об этом шла речь сегодня, 20 октября 2018 года, на совещании по подведению итогов работы блока криминальной полиции за первые 9 месяцев этого года под председательством первого заместителя главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, которая проходила в Черкассах, передает Департамент коммуникации Нацполиции.

Участники совещания отметили, что в течение 9 месяцев 2018 года в Украине уменьшилось количество зарегистрированных преступлений по сравнению с таким же периодом 2017 года - с 420 тыс. до 386 тыс. уголовных правонарушений. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений из этого числа уменьшилось на 11% – со 155 тыс. до 138 тыс. Наибольший массив среди совершенных преступлений составляют кражи (191 тыс.) и мошенничества (27 тыс).

Кроме того, уменьшилось количество умышленных убийств, совершенных на территории государства – с 1185 до 1168. Более чем на четверть снизилось количество разбойных нападений – с 2224 до 1622. На 25% зарегистрировано меньше грабежей: в 2017 году их было 14,2 тыс., в этом году – 10,6 тыс. Краж зарегистрировано на 12% меньше (216,6 тыс. против 191,5 тыс. в этом году).

Вместе с тем участники совещания отмечают повышение уровня раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в течение трех кварталов 2018 года полиция раскрыла более 148 тысяч уголовных правонарушений. Удельный вес раскрытых умышленных убийств вырос до 92 процентов в сравнении с прошлогодними 89 процентами.

"Особое внимание нами уделяется тяжким и особо тяжким преступлениям, в частности убийствам. В данном направлении положительные результаті достигнуті фактически всеми региональными управлениями", - подчеркнул Аброськин.