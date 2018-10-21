В Днепре мужчина повесился сразу после свадьбы
21 октября, 2018, 16:34
Женился - и умер. В Днепре мужчина повесился сразу после своей свадьбы. Инцидент произошел в общежитии на Набережной Победы
Об этом передает Еспресо.TV.
Правоохранители рассказали, что в тот день житель общежития женился. Вечером он вместе с товарищами праздновал это событие.
Далее, по словам жены, вышел курить и не вернулся.
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После этого его нашли повешенным. И сразу вызвали полицию.
Жена утверждает, что никаких конфликтов у них с мужем не было.
Непонятно, что стало причиной такого поступка.
- Напомним, жених одной из жертв теракта в Керченском политехническом колледже Армен Бадалян пытался наложить на себя руки. Он выбросился из окна.
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