В Днепре мужчина повесился сразу после свадьбы

21 октября, 2018, 16:34

Женился - и умер. В Днепре мужчина повесился сразу после своей свадьбы. Инцидент произошел в общежитии на Набережной Победы

Об этом передает Еспресо.TV.

Правоохранители рассказали, что в тот день житель общежития женился. Вечером он вместе с товарищами праздновал это событие.

Далее, по словам жены, вышел курить и не вернулся.

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После этого его нашли повешенным. И сразу вызвали полицию.

Жена утверждает, что никаких конфликтов у них с мужем не было.

Непонятно, что стало причиной такого поступка.