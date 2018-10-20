В Керчи из окна выбросился парень, чья девушка погибла во время теракта
20 октября, 2018, 17:59
Жених одной из жертв теракта в политехническом колледже в Керчи Армен Бадалян пытался наложить на себя руки. Он выбросился из окна
Об этом сообщает николаевский портал ПреступностиНЕТ со ссылкой на соцсети.
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Парень Виктории Демчук - последней погибшей в керченской бойне - ночью после похорон выбросился из окна. На своей странице он оставил запись: "Я тебя люблю, навсегда вместе".
Однако молодой человек выжил. В результате падения у него сломан позвоночник, его уже дважды прооперировали и сейчас он находится в сознании.
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- Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство. Речь идет о 18-летнем студенте этого же колледжа, местном жителе Владиславе Рослякове.
- Из-за событий в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
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