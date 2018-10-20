В Керчи из окна выбросился парень, чья девушка погибла во время теракта

20 октября, 2018, 17:59

Жених одной из жертв теракта в политехническом колледже в Керчи Армен Бадалян пытался наложить на себя руки. Он выбросился из окна

Об этом сообщает николаевский портал ПреступностиНЕТ со ссылкой на соцсети.

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Парень Виктории Демчук - последней погибшей в керченской бойне - ночью после похорон выбросился из окна. На своей странице он оставил запись: "Я тебя люблю, навсегда вместе".

Однако молодой человек выжил. В результате падения у него сломан позвоночник, его уже дважды прооперировали и сейчас он находится в сознании.

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