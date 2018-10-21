УАПЦ: объединение церквей под угрозой

21 октября, 2018, 20:00

В образовании обновленной объединенной украинской православной церкви возникли проблемы: до сих пор нет приемлемого для всех участников названия церкви, ее устава и модели

Об этом рассказал руководитель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), митрополит Макарий в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV.

"Я, например, не знаю, каким будет название новой церкви. Для собора названия нет. Нет и общего устава. А его надо делать", - отметил предстоятель.

Он подчеркнул, что устав новой церкви должен согласовываться со всеми участниками будущего объединения.

"Надо брать устав УПЦ КП, устав устав УАПЦ и УПЦ МП, и с трех что-то одно делать. А это немалая работа, это неделя-две", - заявил Макарий.

Кроме того, по его словам, отсутствует и общее видение того, каким будет устройство новой УПЦ - "патриарший или митрополичий"

При этом, по словам Макария, глава УПЦ КП, патриарх Филарет якобы настаивает на утверждении того варианта устава новой церкви, который уже разработан под его руководством. Об этом он заявил ему в минувшее воскресенье перед молитвой благодарности за томос на столичной Софийской площади.

"Одно Евстратий говорит, а одно - именно их святость. Я ошеломлен просто был", - подчеркнул митрополит.

Из-за этого, сказал Макарий, у него теперь появились сомнения относительно успешности нынешних объединительных процессов внутри украинского православия.

"Я не имел сомнения, но после воскресенья (14 октября 2018 года - ред.) я имею сомнение. Зародилось сомнение", - сообщил глава УАПЦ.

По его мнению, константинопольскому патриарху Варфоломею следовало предоставить Украине томос и после этого отправить сюда, в Киев, собственного митрополита, чтобы он отвечал за объединение.