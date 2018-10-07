Для получения Томоса нужны еще два шага, - религиовед

7 октября, 2018, 18:46

На днях состоится синод Константинопольского патриархата, но Томоса еще не будет. Зато будет принято промежуточное решение, которое засвидетельствует, что Вселенская патриархия, Константинопольская мать-церковь готова предоставить Украине автокефалию

Об этом в воскресенье, 7 октября 2018 года, религиовед Дмитрий Горевой рассказал в эфире телеканала Еспресо.TV.

По его словам, решение будет приниматься именно такое, потому что "Томос банально должен содержать адресат - то есть того, кому предоставляется этот документ о церковной независимости".

"Сейчас такого адресата нет, потому что независимость просили и епископы Киевского патриархата, и автокефальная церковь, и часть епископов УПЦ МП. Когда сейчас Вселенский патриархат засвидетельствует свое желание предоставить автокефалию Украинской православной церкви, тогда уже в Киеве будет созываться объединительный собор, будет образовываться новая церковная структура, епископы которой должны избрать нового предстоятеля. И уже когда будет избран новый глава церкви, тогда уже будет издан Томос. Сейчас зато будет церковно-юридическое решение о том, чтобы предоставить автокефалию", - пояснил Горевой.

По словам эксперта, когда патриарх Варфоломей говорил, что он "предоставит Томос", то это было в интервью или на проповеди.

"То есть это было проявление частного мнения. Тогда как сейчас это уже будет оформлено в определенный церковный документ, который имеет соответствующую юридическую силу... Это предпоследний шаг к получению Томоса", - отметил Горевой.

При этом объединительный собор будет проходить под председательством двух экзархов, командированных в Киев патриархом Варфоломеем, они же, по словам Горевого, и "будут осуществлять компромисс"

"Потому что в 2015 году УПЦ КП и УАПЦ вплотную подошли к объединению, но в последний момент все договоренности сорвались. Вот чтобы сейчас такого не произошло, для этого и посланные экзархи существуют, которые будут модерировать этот процесс. Сейчас главное - достичь единения. Чтобы человеческий фатор не стал помехой получения церковной независимости", - отметил религиовед.