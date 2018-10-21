У Ичне почти 96% пораженной зоны очищено от взрывоопасных предметов

21 октября, 2018, 14:33

Представитель ГСЧС и заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Василий Сницар в Ичне заявил, что в Черниговской области почти 96% пораженной зоны очищено от взрывоопасных предметов

Об этом сообщил представитель ГСЧС, сообщает пресс-служба Черниговской ОГА.

"Всего загрязненная боеприпасами территория составляет 72 395 га, в настоящее время очищено 69 282 га, или 95,7%. Полностью очищены населенные пункты, пиротехники перешли к очистке 5-километровой, а кое-где и 3-километровой зоны вокруг складов", - говорится в сообщении.

При этом представитель Минобороны констатировал, что в течение уже вторых суток взрывов не зафиксировано.

В ОГА сообщили, что уже восстановлено 69 зданий в 20 населенных пунктах.