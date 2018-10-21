У Ичне почти 96% пораженной зоны очищено от взрывоопасных предметов
21 октября, 2018, 14:33
Представитель ГСЧС и заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Василий Сницар в Ичне заявил, что в Черниговской области почти 96% пораженной зоны очищено от взрывоопасных предметов
Об этом сообщил представитель ГСЧС, сообщает пресс-служба Черниговской ОГА.
"Всего загрязненная боеприпасами территория составляет 72 395 га, в настоящее время очищено 69 282 га, или 95,7%. Полностью очищены населенные пункты, пиротехники перешли к очистке 5-километровой, а кое-где и 3-километровой зоны вокруг складов", - говорится в сообщении.
При этом представитель Минобороны констатировал, что в течение уже вторых суток взрывов не зафиксировано.
В ОГА сообщили, что уже восстановлено 69 зданий в 20 населенных пунктах.
- Напомним, в октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения, что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- 9 октября 2018 года на 6-м арсенале возле Ичне над утро начали взрываться боеприпасы. В зоне поражения оказались 30 населенных пунктов.
- СБУ предполагает, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
- По состоянию на 16 октября украинские спецслужбы установили, что взрывы на военных складах на Черниговщине совершили, вероятно, с помощью мобильного телефона.
- Спасателям удалось уменьшить 16-километровую зону загрязнения боеприпасами 6-го арсенала возле Ични до 10-километровой.
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