Трагедия в Керчи: госпитализировали еще одного пострадавшего

20 октября, 2018, 16:27

Еще одного пострадавшего во время взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже госпитализировали 20 октября 2018 года после того, как он обратился к врачам

Об этом сообщили в назначенном российскими оккупантами "Министерстве здравоохранения" Крыма, передает Радио Свобода.

У 16-летнего парня - травмы легкой степени.

Читайте также: Керченская бойня. Индуктивность лжи

Таким образом, в медицинских учреждениях Керчи и Симферополя сейчас проходят лечение 23 человека. Ранее сообщалось о 22-х.

Еще 23 человек перевезли после трагедии в колледже из больниц аннексированного Крыма в медучреждения Краснодарского края России и Москвы.

Читайте также: Свой среди своих: что писали в соцсетях Росляков и его жертвы