Трагедия в Керчи: госпитализировали еще одного пострадавшего
20 октября, 2018, 16:27
Еще одного пострадавшего во время взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже госпитализировали 20 октября 2018 года после того, как он обратился к врачам
Об этом сообщили в назначенном российскими оккупантами "Министерстве здравоохранения" Крыма, передает Радио Свобода.
У 16-летнего парня - травмы легкой степени.
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Таким образом, в медицинских учреждениях Керчи и Симферополя сейчас проходят лечение 23 человека. Ранее сообщалось о 22-х.
Еще 23 человек перевезли после трагедии в колледже из больниц аннексированного Крыма в медучреждения Краснодарского края России и Москвы.
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- Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство. Речь идет о 18-летнем студенте этого же колледжа, местном жителе Владиславе Рослякове.
- Из-за события в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
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