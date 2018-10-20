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Трагедия в Керчи: госпитализировали еще одного пострадавшего


фото: euronews.com
Еще одного пострадавшего во время взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже госпитализировали 20 октября 2018 года после того, как он обратился к врачам

Об этом сообщили в назначенном российскими оккупантами "Министерстве здравоохранения" Крыма, передает Радио Свобода.

У 16-летнего парня - травмы легкой степени.

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Таким образом, в медицинских учреждениях Керчи и Симферополя сейчас проходят лечение 23 человека. Ранее сообщалось о 22-х.

Еще 23 человек перевезли после трагедии в колледже из больниц аннексированного Крыма в медучреждения Краснодарского края России и Москвы.

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