Свой среди своих: что писали в соцсетях Росляков и его жертвы

18 октября, 2018, 19:55

Ангелина Шеремет

Убийца Владислав Росляков – 18-летний юноша. Он родился 29 августа 2000 года. Родители разведены. Жил с мамой, которая работает санитаркой в онкодиспансере. Отец парня на допросе признался, что ему трудно было общаться с сыном, он ничего не рассказывал об учебе. Друзей у парня, по словам отца, не было. Проблем с законом раньше тоже не было. Так же были напряженные отношения с мамой. Родители знали об увлечении сына оружием, но не придавали этому особого значения.

Интересна история с его аккаунтами в соцсетях. В сети "ВКонтакте" две страницы "Владислав Росляков". Первая – с фото Владислава, но нет подтверждений, что это сам он, ведь еще вчера этой страницы не было, она не содержит уникальных фото, только свежие комментарии. Записи 2016 года не доказательство, ведь сейчас в ВК и Фейсбуке записи можно опубликовать задним числом.

Вторая - страница, откуда, собственно, и делали скриншоты пророссийских публикаций, которые моментально распространились по сети. Этот аккаунт был неактивен более двух лет. Впрочем, опять же, нет никаких подтверждений, что страница принадлежит именно Рослякову.

Что касается собственно убитых студентов, то это были обычные подростки. Мы нашли страницы девяти из них в социальных сетях. Обычные интересы, соответствующие их возрасту: музыка, компьютерные игры, друзья, путешествия, мемы, фильмы, сериалы. На странице одного из убитых появились комментарии издевательского характера от нескольких юзеров. Впрочем, почти сразу пришли и защитники.

В общем, Росляков по своему социальному происхождению и политическим взглядам не выделялся даже среди своих жертв. Владислав казался обычным парнем, своим среди своих, учитывая среду, в которой он жил.

Среди убитых было и пятеро преподавателей. Александр Моисеенко отличается концентрацией пророссийских, антиукраинских публикаций. Например, последняя запись Моисеенко - репост антиукраинского паблика об аварии на российской ракете "Союз", где ретранслируется тезис российской пропаганды о плохих украинские деталях.

Еще преподаватель репостил из соответствующих пабликов себе на страницу призывы типа "кончать Украину".



В целом, преподаватель Александр Моисеенко пропагандировал русские и, соответственно, антиукраинские ценности.

Сам "Керченский политехнический колледж" активно отмечает российские праздники и всячески способствует российской пропаганде. Вот такие мероприятия проводятся в этом учреждении: "День Референдума – День возрождения Крыма"

"Линейка: РОССИЯ, у тебя материнская сила, решительность, воля и честь. Спасибо, что ты у нас есть!"



А в рамках мероприятия "На страже Родины" юноши-студенты посетили воинскую часть отдельного батальона железнодорожных войск Российской Федерации на оккупированной территории.

Соответствующая информация содержится в разделе "Мероприятия" на сайте учебного заведения.

Кстати, это видео всколыхнуло сеть. Судя по всему, концерт посвященный памяти Второй мировой войны. Ученики на сцене стоят с автоматами и имитируют свою гибель, скандируя: "Бой идет!"

Напомним, 17 октября в оккупированной Керчи произошло трагическое событие. Студент 4 курса Владислав Росляков взорвал самодельное взрывное устройство и расстрелял студентов и преподавателей. Количество погибших на этот момент - 21 человек. Более 50 человек получили ранения и травмы.