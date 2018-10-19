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Свитолина узнала соперниц на элитном турнире


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина получила соперниц на итоговом турнире WTA в Сингапуре

Об этом сообщает WTA.

Сегодня в Сингапуре состоялась жеребьевка итогового турнира WTA. Украинская теннисистка Элина Свитолина сеяная под 6-м номером, попала в Белую группу вместе с Каролин Возняцки (2, Дания), Петрой Квитовой (4, Чехия) и Каролиной Плишковой (7, Чехия).

В Красной группе будут соревноваться Ангелик Кербер (1, Германия), Наоми Осака (3, Япония), Слоан Стивенс (6, США), Кики Бертенс (8, Нидерланды).

В Сингапуре из-за травмы не сыграет лидер мирового рейтинга румынка Симона Халеп.

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