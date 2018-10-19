Свитолина узнала соперниц на элитном турнире
19 октября, 2018, 16:15
Украинская теннисистка Элина Свитолина получила соперниц на итоговом турнире WTA в Сингапуре
Об этом сообщает WTA.
Сегодня в Сингапуре состоялась жеребьевка итогового турнира WTA. Украинская теннисистка Элина Свитолина сеяная под 6-м номером, попала в Белую группу вместе с Каролин Возняцки (2, Дания), Петрой Квитовой (4, Чехия) и Каролиной Плишковой (7, Чехия).
В Красной группе будут соревноваться Ангелик Кербер (1, Германия), Наоми Осака (3, Япония), Слоан Стивенс (6, США), Кики Бертенс (8, Нидерланды).
В Сингапуре из-за травмы не сыграет лидер мирового рейтинга румынка Симона Халеп.
.@DDFTennis champ @InteBNLdItalia champ— WTA (@WTA) 19 октября 2018 г.
Another -laden year sends @ElinaSvitolina to @WTAFinalsSG! pic.twitter.com/dtah4K27lF
- Первая ракетка Украины Элина Свитолина во второй раз подряд примет участие в турнире восьми лучших теннисисток мира.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-