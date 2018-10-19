Стало известно, когда Польша и Дания подпишут соглашение о газопроводе Baltic Pipe
Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, пишет "Польское радио".
"Мы завершим в 2022 году, а само строительство начнем 2020 года", - сказал министр.
Благодаря Baltic Pipe в Польшу будет поступать газ с норвежского шельфа. Этой газомагистралью можно будет транспортировать 10 млрд кубометров природного газа.
Накануне стало известно, что Польша приобрела акции в концессии на разработку еще одного из месторождений на норвежском континентальном шельфе.
До сих пор Польская нефтегазовая компания PGNiG имела на норвежском шельфе 20 концессий и добывала там 600 млн куб. м газа. Ожидается, что в 2022 году добыча вырастет до 2,5 млрд куб. м газа.
- Напомним, 17 октября PGNiG подписала 20-летние контракты на поставки сжиженного газа из США.
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