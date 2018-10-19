Стало известно, когда Польша и Дания подпишут соглашение о газопроводе Baltic Pipe

19 октября, 2018, 17:08

В конце ноября – начале декабря польская компания-оператор Gaz-System и датский Energinet подпишут договор о строительстве газопровода Baltic Pipe, который должен соединить газотранспортные системы Дании и Польши

Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, пишет "Польское радио".

"Мы завершим в 2022 году, а само строительство начнем 2020 года", - сказал министр.

Благодаря Baltic Pipe в Польшу будет поступать газ с норвежского шельфа. Этой газомагистралью можно будет транспортировать 10 млрд кубометров природного газа.

Наимский напомнил, что газопровод заработает 1 октября 2022 года.