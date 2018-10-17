 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Польша подписала 20-летние контракты на поставки сжиженного газа из США

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала два долгосрочных контракта с американскими фирмами Venture Global Calcasieu Pass и Venture Global Plaquemines LNG на поставку сжиженного газа

Об этом сообщает издание Money.pl.

По условиям контракта, каждая из компаний в течение 20 лет будет поставлять в Польшу по 1 млн тонн сжиженного газа ежегодно.

Согласно контрактам, поставки газа могут быть предметом дальнейшей торговли компанией PGNiG на международных рынках и будут реализоваться по формуле free-on-board, что означает получение товара покупателем в порту загрузки.

Поставки будут осуществляться за счет новых производственных мощностей в Луизиане, завершение строительства которых ожидается к 2023 году.

Как известно, Польша пытается уменьшить свою зависимость от российского газа.

В прошлом году в Польшу пришли 13 судов со сжиженным газом, в частности из США и Катара. Объем поставленной в страну СПГ в первом полугодии текущего года вырос на 50%. Его доля в общем объеме импорта составила 18%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2018 среда

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

17 октября, 2018 среда

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать