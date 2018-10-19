Робот начал преподавать философию будущим военным США
Об этом пишет Axios.
Профессор философии работает уже несколько лет. С помощью Bina48 профессор Уильям Барри хочет понять, может ли искусственный интеллект передавать гуманитарные знания в форме, при которой бы студенты не теряли интерес во время занятий.
В прошлом году робот уже выступал перед студентами академии на тему использование несмертельного оружия, однако в форме дебатов, а не лекции.
Сейчас робот уже провел два семинара по введению в нравственную философию. Перед занятями в Bina48 скачали план урока и данные о теории войны, а во время занятия будущие военные рассуждали об этических нормах, справедливости войны и использовании искусственного интеллекта в среде.
На основе загруженных данных робот мог не только читать лекцию, но и отвечать на вопросы студентов, касающиеся темы.
"В начале занятия мы думали, что лекция будет развлекательной. Представьте мое удивление, когда студенты делали конспект лекции, а робот отвечал на все вопросы", - говорит Барри.
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