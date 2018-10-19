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Работник пиццерии повез пиццу за 360 километров ради больного раком

18-летний американец привез пиццу клиенту за 360 километров от учреждения из-за осложнения от болезни раком

Об этом пишет Fox 2.

Далтон Шаффер работает в пиццерии, что находится в штате Мичиган. Ему заказал пиццу житель Индианополис Рич Морган. Он с женой планировал приехать сюда, однако его состояние ухудшилось из-за рака. Поэтому он заказал блюдо домой.

Хотя в пиццерии нет доставки, работник учреждения взял пиццу, сел в автомобиль и доставил собственноручно пиццу. Для этого он проехал 360 километров в другой штат. Дорога заняла у него 3,5 часа.

"Вся семья вышла и обняла меня. Это было здорово: выражения их лиц и т.д. ..", - вспомнил работник пиццерии Далтон Шаффер.

Семья также предложила Шаффер остаться переночевать, но он уехал, чтобы успеть на работу.

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