В Канаде девочка пошла продавать печенье возле магазина с марихуаной. Все купили за 45 минут
19 октября, 2018, 14:04
17 октября в Канаде легализовали марихуану и вместе с тем открыли специализированный магазин. Под ним девочка смогла продать всю партию печенья за 45 минут
Об этом пишет The Chronicle Herald.
Свое печенье решила продавать девочка из Эдмонтона. Она пришла в магазин Nova Cannabis, который продает марихуану.
Девочка была в форме девочек-скаутов и взяла с собой 30 коробок печенья. Их покупали не только прохожие: чтобы купить печенье, останавливались и водители.
По его словам, семья запланировала продажу печенья заранее, а после легализации поняли, что эта идея очень удачная. Однако они не ожидали, что 30 коробок печенья смогут продать за 45 минут.
Всего девочка заработала более $120.
- Напомним, в среду, 17 октября, в Канаде начали свободно продавать марихуану для употребления с рекреационной целью.
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