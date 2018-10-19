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В Канаде девочка пошла продавать печенье возле магазина с марихуаной. Все купили за 45 минут

17 октября в Канаде легализовали марихуану и вместе с тем открыли специализированный магазин. Под ним девочка смогла продать всю партию печенья за 45 минут

Об этом пишет The Chronicle Herald.

Свое печенье решила продавать девочка из Эдмонтона. Она пришла в магазин Nova Cannabis, который продает марихуану.

Девочка была в форме девочек-скаутов и взяла с собой 30 коробок печенья. Их покупали не только прохожие: чтобы купить печенье, останавливались и водители.

По его словам, семья запланировала продажу печенья заранее, а после легализации поняли, что эта идея очень удачная. Однако они не ожидали, что 30 коробок печенья смогут продать за 45 минут.

Всего девочка заработала более $120.

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