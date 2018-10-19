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Кличко попал в рейтинг величайший боксеров-олимпийцев


фото: bbc
Украинца Владимира Кличко признали одним из самых выдающихся олимпийцев в истории бокса

Об этом сообщает BBC.

Победитель Олимпиады-1996 попал в список вместе с Мохаммедом Али, Ленноксом Льюисом, Оскаром Де Ла Хойей, Николой Адамс и Шугаром Рэем Леонардом.

"На Играх в Атланте в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко пробился в финал, где он победил Пэа Вольгфрамма, стал чемпионом, а вскоре перешел в профессионалы. Четыре года спустя, выиграв у Криса Берда, украинец стал чемпионом мира по версии WBO, и с этого момента началась "эпоха Кличко", когда Владимир и его брат Виталий вышли на доминирующие роли в дивизионе. Эта эпоха завершилась почти через 20 лет поражением украинца Тайсону Фьюри", - объяснили свой выбор авторы рейтинга.

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