Кличко попал в рейтинг величайший боксеров-олимпийцев
19 октября, 2018, 15:45
Украинца Владимира Кличко признали одним из самых выдающихся олимпийцев в истории бокса
Об этом сообщает BBC.
Победитель Олимпиады-1996 попал в список вместе с Мохаммедом Али, Ленноксом Льюисом, Оскаром Де Ла Хойей, Николой Адамс и Шугаром Рэем Леонардом.
"На Играх в Атланте в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко пробился в финал, где он победил Пэа Вольгфрамма, стал чемпионом, а вскоре перешел в профессионалы. Четыре года спустя, выиграв у Криса Берда, украинец стал чемпионом мира по версии WBO, и с этого момента началась "эпоха Кличко", когда Владимир и его брат Виталий вышли на доминирующие роли в дивизионе. Эта эпоха завершилась почти через 20 лет поражением украинца Тайсону Фьюри", - объяснили свой выбор авторы рейтинга.
- Владимир Кличко вместе с Василием Ломаченко попал в список лучших боксеров 21 века.
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