Кличко и Ломаченко признали лучшими боксерами века
Об этом сообщает Maxboxing.com.
Кличко стал лучшим в супертяжелом весе, где владел титулами WBO, IBF, IBO, WBA и The Ring.
Василия Ломаченко признали самым сильным в полулегком весе. Украинец был чемпионом мира по версии WBO в этой категории, но сейчас поднялся в легкий вес. Ломаченко провел в полулегком весе 5 поединков и завершил их досрочно.
Лучшие боксеры ХХI века по версии Max Boxing
Супертяжелый вес Владимир Кличко
Полутяжелый вес - Рой Джонс-младший
Суперсрдний вес - Андре Уорд
Средний вес - Бернард Хопкинс
Первый средний вес - Рональд Райт
Полусредний вес Флойд Мейвезер
Первый полусредний вес - Теренс Кроуфорд
Легкий вес - Хуан Мануэль Маркес
Полулегкий вес Василий Ломаченко
Первый полулегкий вес - Крис Джон
Самый легкий вес - Мэнни Пакьяо
Первый самый легкий вес - Шинсуке Яманака
Второй самый легкийвес - Наойя Инуэ
Самый легкий вес - Роман Гонсалес
Минимальный вес - Ванхенг Менайотин
- Владимир Кличко поделился впечатлениями от спаррингов с Александром Усиком.
- От Василия Ломаченко ушел тренер Сисилио Флорес, который отвечал за его физподготовку.
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