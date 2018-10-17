Кличко и Ломаченко признали лучшими боксерами века

17 октября, 2018, 15:06

Владимира Кличко и Василия Ломаченко назвали лучшими боксерами ХХI века в своих весовых категориях

Об этом сообщает Maxboxing.com.

Кличко стал лучшим в супертяжелом весе, где владел титулами WBO, IBF, IBO, WBA и The Ring.

Василия Ломаченко признали самым сильным в полулегком весе. Украинец был чемпионом мира по версии WBO в этой категории, но сейчас поднялся в легкий вес. Ломаченко провел в полулегком весе 5 поединков и завершил их досрочно.

Лучшие боксеры ХХI века по версии Max Boxing

Супертяжелый вес Владимир Кличко

Полутяжелый вес - Рой Джонс-младший

Суперсрдний вес - Андре Уорд

Средний вес - Бернард Хопкинс

Первый средний вес - Рональд Райт

Полусредний вес Флойд Мейвезер

Первый полусредний вес - Теренс Кроуфорд

Легкий вес - Хуан Мануэль Маркес

Полулегкий вес Василий Ломаченко

Первый полулегкий вес - Крис Джон

Самый легкий вес - Мэнни Пакьяо

Первый самый легкий вес - Шинсуке Яманака

Второй самый легкийвес - Наойя Инуэ

Самый легкий вес - Роман Гонсалес

Минимальный вес - Ванхенг Менайотин