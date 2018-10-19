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Кабмин собирается на экстренное заседание, - СМИ


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины проведет экстренное заседание из-за цены на газ

Об этом сообщает “Украинская правда”

Правительство соберется, чтобы обсудить вопрос повышения цен на газ.

Напомним, что Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом должна продавать газ для населения по рыночным ценам. Но правительство с 2017 года откладывало повышение цен на газ.

  • Ранее стало известно, что Кабмин планирует еще две недели продавать газ по сниженной цене.
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