Кабмин собирается на экстренное заседание, - СМИ
19 октября, 2018, 16:00
Кабинет министров Украины проведет экстренное заседание из-за цены на газ
Об этом сообщает “Украинская правда”
Правительство соберется, чтобы обсудить вопрос повышения цен на газ.
Напомним, что Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом должна продавать газ для населения по рыночным ценам. Но правительство с 2017 года откладывало повышение цен на газ.
- Ранее стало известно, что Кабмин планирует еще две недели продавать газ по сниженной цене.
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