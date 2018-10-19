Кабмин собирается на экстренное заседание, - СМИ

19 октября, 2018, 16:00

Кабинет министров Украины проведет экстренное заседание из-за цены на газ

Об этом сообщает “Украинская правда”

Правительство соберется, чтобы обсудить вопрос повышения цен на газ.

Напомним, что Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом должна продавать газ для населения по рыночным ценам. Но правительство с 2017 года откладывало повышение цен на газ.