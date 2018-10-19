Герои Небесной Сотни получили награду от австрийских интеллектуалов
Об этом в пятницу, 19 октября, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Facebook.
По его словам, Европейский приз объединения интеллектуалов вручается за значительный вклад в развитие европейской идеи выдающимся политикам и деятелям. В этом году его лауреатами стали Герои Небесной Сотни.
"На днях в Киеве на Первой панъевропейской конференции в Украине приз был передан Музею Революции Достоинства. Под аплодисменты стоящего зала", - сообщил Климкин.
Он также сообщил, что с соответствующей инициативой выступил внук последнего императора Австро-Венгрии Карл фон Габсбург, один из влиятельных членов Панъевропейского движения.
И как высказались руководители Паньевропы, "В конце концов, что больше, чем свою жизнь, можно отдать за идею?".
Объединение интеллектуалов во главе с графом Рихардом Николасом Куденхофе-Калерги в начале 20-х годов прошлого века основали в Вене Панъевропейский движение - движение за объединенную свободную Европу.
"Раз в два года Европейский приз имени Куденхофе-Калерги вручается за значительный вклад в развитие европейской идеи. В этом году его лауреатами стали не известные политические или общественные деятели (в свое время Ангела Меркель, Рональд Рейган, Гельмут Коль), а ... Герои Небесной сотни. Посмертно ", - отметил глава МИД.
- Напомним, 5 октября, адвокаты героев Майдана обратились в Генпрокуратуру с просьбой о демонтаже Аллее Небесной Сотни для проведения следственных действий по делу расстрелов 2014 года во время Революции Достоинства.
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