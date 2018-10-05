Дело расстрелов на Майдане: адвокаты обратились к ГПУ с просьбой о демонтаже Аллеи Небесной Сотни

5 октября, 2018, 19:34

Адвокаты героев Майдана обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой о демонтаже Аллеи Небесной Сотни для проведения следственных действий по делу расстрелов 2014 года во время Революции Достоинства

Соответствующее заявление Адвокатская совещательная группа опубликовала в своем Facebook.

Как отмечается, следственные эксперименты, которые продолжаются с июля 2018 года, постоянно срываются из-за промедления демонтажа.

"Для качественного и результативного проведения следственных экспериментов по десяткам эпизодов ранений на т.н. "смертельном пятачку" (перед лестницей банка "Аркада") необходимо восстановить обстановку, которая была там 20.02.2014 года. А именно – временно демонтировать Мемориал погибшим Героям Небесной Сотни", – говорится в заявлении.

По словам адвокатов семей Небесной сотни, с июля текущего года родственники героев предоставили разрешение на временный демонтаж и перенос мемориала погибшим для проведения следственного эксперимента, но мемориал до сих пор не демонтировали.