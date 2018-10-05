Дело расстрелов на Майдане: адвокаты обратились к ГПУ с просьбой о демонтаже Аллеи Небесной Сотни
Соответствующее заявление Адвокатская совещательная группа опубликовала в своем Facebook.
Как отмечается, следственные эксперименты, которые продолжаются с июля 2018 года, постоянно срываются из-за промедления демонтажа.
"Для качественного и результативного проведения следственных экспериментов по десяткам эпизодов ранений на т.н. "смертельном пятачку" (перед лестницей банка "Аркада") необходимо восстановить обстановку, которая была там 20.02.2014 года. А именно – временно демонтировать Мемориал погибшим Героям Небесной Сотни", – говорится в заявлении.
По словам адвокатов семей Небесной сотни, с июля текущего года родственники героев предоставили разрешение на временный демонтаж и перенос мемориала погибшим для проведения следственного эксперимента, но мемориал до сих пор не демонтировали.
- Напомним, 21 ноября президент Петр Порошенко заявил, что мемориал и музей в честь активистов Евромайдана установят на аллее Героев Небесной Сотни.
- В октябре 2017 года Министерство культуры заключило соглашение с одной из ведущих европейских компаний Phase 1 (Берлин, Германия), которая выиграла тендер по проведению конкурса на мемориал и музей Революции Достоинства.
- В результате Минкультуры объявило конкурс на проект мемориала Героям Небесной Сотни.
- 20 февраля выбрали лучший проект музея Революции Достоинства. Тогда среди 30 работ-проектов победу одержала команда из Львова.
- 5 июля Департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.
- Позже заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская отменила постановление о запрете на строительство "Музея Революции Достоинства" на улице Институтской в Киеве.
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