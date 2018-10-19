Экс-футболист "Шахтера" стал лучшим в Англии
19 октября, 2018, 15:07
Бывший полузащитник "Шахтера" Бернард создает больше всего голевых моментов в чемпионате Англии
Об этом сообщает Sky Sports.
Бернард лидирует по количеству созданных голевых моментов за матч. В среднем за 90 минут бразилец предоставляет партнерам 3,9 шанса поразить ворота.
Второе место по этому показателю занимает нападающий "Вулвергемптона" Адама Траоре (3,7), а третье принадлежит полузащитнику "Манчестер Сити" Давиду Сильве (3,5).
В 5 матчах сезона АПЛ на счету экс-игрока донецкого "Шахтера" одна голевая передача.
- Бернард покинул "Шахтер" летом на правах свободного агента и перешел в английский "Эвертона".
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