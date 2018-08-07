Экс-игрок "Шахтера" Бернард переходит в английский клуб
7 августа, 2018, 13:26
Бывший полузащитник "Шахтера" бразилец Бернард продолжит карьеру в английском "Эвертоне"
Об этом сообщает Globo Esporte.
Соглашение бразильца с ливерпульским клубом будет рассчитано на четыре сезона, а зарплата составит 6 млн евро в год. Бернарду осталось лишь получить разрешение на работу в Англии.
Ранее была информация об интересе к хавбеку со стороны английского "Челси", "Вест Хэма", французского "Монако" и португальской "Бенфики".
После окончания прошлого сезона Бернард получил статус свободного агента и решил не продлевать контракт с "Шахтером" после пяти лет выступлений за клуб. В 2013 году дончанам бразилец стоил 21,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Бернард сыграл за "Шахтер" 29 матчей и забил 10 голов.
- Ранее сообщалось, что Бернард договорился об условиях личного контракта с "Миланом".
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-