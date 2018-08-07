Экс-игрок "Шахтера" Бернард переходит в английский клуб

7 августа, 2018, 13:26

Бывший полузащитник "Шахтера" бразилец Бернард продолжит карьеру в английском "Эвертоне"

Об этом сообщает Globo Esporte.

Соглашение бразильца с ливерпульским клубом будет рассчитано на четыре сезона, а зарплата составит 6 млн евро в год. Бернарду осталось лишь получить разрешение на работу в Англии.

Ранее была информация об интересе к хавбеку со стороны английского "Челси", "Вест Хэма", французского "Монако" и португальской "Бенфики".

После окончания прошлого сезона Бернард получил статус свободного агента и решил не продлевать контракт с "Шахтером" после пяти лет выступлений за клуб. В 2013 году дончанам бразилец стоил 21,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Бернард сыграл за "Шахтер" 29 матчей и забил 10 голов.