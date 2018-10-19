Дефицитная "трава": канадцам не хватает запасов марихуаны
19 октября, 2018, 17:10
Через сутки после легализации марихуаны в Канаде продавцы обнаружили, что запасов "травы" не хватает для продажи
Об этом пишут в Global News.
Владельцы специализированных магазинов и сайтов просят производителей сделать поставки марихуаны более частыми и быстрыми, пишут СМИ. Запасы для продажи заканчиваются слишком быстро.
Один из директоров доставки Pineapple Express рассказал, что за первую минуту после вступления закона в действие 17 октября магазин получил сотни заказов на приобретение марихуаны. За один час они продали товар на 50 тысяч канадских долларов.
- Напомним, после легализации марихуаны в Канаде девочка смогла продать 30 коробок печенья за 45 минут, стояи под специализированным магазином.
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