Дефицитная "трава": канадцам не хватает запасов марихуаны

19 октября, 2018, 17:10

Через сутки после легализации марихуаны в Канаде продавцы обнаружили, что запасов "травы" не хватает для продажи

Об этом пишут в Global News.

Владельцы специализированных магазинов и сайтов просят производителей сделать поставки марихуаны более частыми и быстрыми, пишут СМИ. Запасы для продажи заканчиваются слишком быстро.

Один из директоров доставки Pineapple Express рассказал, что за первую минуту после вступления закона в действие 17 октября магазин получил сотни заказов на приобретение марихуаны. За один час они продали товар на 50 тысяч канадских долларов.