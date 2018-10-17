В Канаде начали свободно продавать марихуану всем взрослым

17 октября, 2018, 10:50

В среду, 17 октября, в Канаде начали свободно продавать марихуану для употребления с рекреационной целью

Об этом сообщает ВВС.

Теперь канадцы в возрасте от 18 лет могут приобретать, продавать, хранить или выращивать марихуану. При этом хранить можно до 30 граммов, а выращивать у себя дома - не более четырех растений.

Перед отменой запрета власти страны разослали по 15 млн домохозяйств информационные материалы о новых положениях закона. Местная власть определила места, где марихуану можно покупать и употреблять.

Первыми начали продавать марихуану магазины в самой восточной провинции Канады - Ньюфаундленде - ровно в полночь.

В Канаде считают, что легализация поможет справиться с черным рынком марихуаны. Канада и раньше была страной с самым высоким уровнем потребления марихуаны: в 2017 году канадцы потратили на это 5,7 млрд канадских долларов ($4,6 млрд) - в основном с рекреационной целью.

Сейчас употребление марихуаны для развлечения также разрешено в Австралии, Бразилии, Колумбии, Люксембурге и на Ямайке, однако официальная продажа конопли в этих странах запрещена.