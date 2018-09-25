Приятное с полезным: в Канаде открыли вакансию эксперта по курению марихуаны

25 сентября, 2018, 15:04

Канадская компания AHLOT ищет эксперта, который будет курить марихуану для исследования за 50 канадских долларов в час

Об этом пишет Mashable.

Человек, который будет занимать эту должность, должен оценивать качество конопли от местных производителей. Количество часов в месяц будет не более 12 часов, поэтому эта вакансия предполагает неполную занятость. Тестировщик будет получать 50 канадских долларов ($38,7) за один час работы.

Кандидату должно быть больше 19 лет.

Эксперт должен писать о сортах марихуаны и публиковать материалы в социальных сетях. Также в обязанности входит посещение мероприятий AHLOT.

В компании говорят, что это "поможет канадцам разобраться в сложной системе брендов и типов каннабиса", а наличие нескольких экспертов поможет адекватно оценить разные виды марихуаны.