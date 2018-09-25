Приятное с полезным: в Канаде открыли вакансию эксперта по курению марихуаны
25 сентября, 2018, 15:04
Канадская компания AHLOT ищет эксперта, который будет курить марихуану для исследования за 50 канадских долларов в час
Об этом пишет Mashable.
Человек, который будет занимать эту должность, должен оценивать качество конопли от местных производителей. Количество часов в месяц будет не более 12 часов, поэтому эта вакансия предполагает неполную занятость. Тестировщик будет получать 50 канадских долларов ($38,7) за один час работы.
Кандидату должно быть больше 19 лет.
Эксперт должен писать о сортах марихуаны и публиковать материалы в социальных сетях. Также в обязанности входит посещение мероприятий AHLOT.
В компании говорят, что это "поможет канадцам разобраться в сложной системе брендов и типов каннабиса", а наличие нескольких экспертов поможет адекватно оценить разные виды марихуаны.
- Напомним, Конституционный суд Южной Африки легализовал употребление марихуаны взрослыми в частных местах.
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