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Украинская чемпионка отказалась от больших денег за смену гражданства


фото: noc-ukr.org
18-летняя чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид отказалась от денег, которые ей предлагали за смену гражданства

Об этом сообщает "5 канал".

По словам Дарьи Билодид ей предлагали гражданство Азербайджан, Грузия и ОАЭ, но она отказалась.

"Предлагали гражданство Азербайджан, Грузия, Арабские Эмираты. Конечно, это большие деньги, но для меня это не главное. Главное – это золото, когда поднимается мой флаг. Это важнее, чем деньги. Я очень люблю свою страну, я патриотка", - сказала Билодид.

 

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