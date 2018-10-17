Украинская чемпионка отказалась от больших денег за смену гражданства
17 октября, 2018, 11:48
18-летняя чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид отказалась от денег, которые ей предлагали за смену гражданства
Об этом сообщает "5 канал".
По словам Дарьи Билодид ей предлагали гражданство Азербайджан, Грузия и ОАЭ, но она отказалась.
"Предлагали гражданство Азербайджан, Грузия, Арабские Эмираты. Конечно, это большие деньги, но для меня это не главное. Главное – это золото, когда поднимается мой флаг. Это важнее, чем деньги. Я очень люблю свою страну, я патриотка", - сказала Билодид.
- Дарья Билодид в сентябре стала в 17 лет самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо.
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