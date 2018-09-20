Историческая победа. Как 17-летняя украинка стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо

20 сентября, 2018, 18:24

17-летняя украинка Дарина Билодид стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо

На соревнованиях в Баку в категории до 48 кг Билодид в финальном поединке досрочно победила иппоном действующую чемпионку мира Фуну Танаку из Японии.

Украинка выиграла чемпионат мира в 17 лет и стала самой молодой его победительницей в истории дзюдо.

Кроме этого, это лишь вторая золотая медаль сборной Украины за все время участия в ЧМ по дзюдо. В 2009 году золото мирового первенства нашей команде принес Георгий Зантарая.