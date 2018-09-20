Историческая победа. Как 17-летняя украинка стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо
20 сентября, 2018, 18:24
17-летняя украинка Дарина Билодид стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо
На соревнованиях в Баку в категории до 48 кг Билодид в финальном поединке досрочно победила иппоном действующую чемпионку мира Фуну Танаку из Японии.
Украинка выиграла чемпионат мира в 17 лет и стала самой молодой его победительницей в истории дзюдо.
Кроме этого, это лишь вторая золотая медаль сборной Украины за все время участия в ЧМ по дзюдо. В 2009 году золото мирового первенства нашей команде принес Георгий Зантарая.
- В ноябре 2017 года Билодид получила золото на Гран-при по дзюдо в Гааге.
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