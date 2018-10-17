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Sting не хочет выступать в России. Почему он отказался

Британский певец Стинг отказался от выступления в России из-за просьбы спеть для VIP-гостей

Об этом пишет "РИА Новости".

Концерты Стинга оказались под угрозой срыва. Исполнителя попросили выступить после концерта в VIP-зале на корпоративе. Певец возмутился и заявил, что ни в одном городе не будет петь для VIP-ов. Он хочет выступать только для "нормальной публики".

"Он (Стинг, - ред.) сказал, что если будут VIP-ы, то работы не будет. VIP-ов не будет ни в одном городе, даже в Москве. Лож, диванов, он сказал, никаких я не хочу – я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого", – организатор мероприятий Стинга в российских Екатеринбурге и Казани рассказал Гомельский.

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