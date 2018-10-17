Sting не хочет выступать в России. Почему он отказался
17 октября, 2018, 09:40
Британский певец Стинг отказался от выступления в России из-за просьбы спеть для VIP-гостей
Об этом пишет "РИА Новости".
Концерты Стинга оказались под угрозой срыва. Исполнителя попросили выступить после концерта в VIP-зале на корпоративе. Певец возмутился и заявил, что ни в одном городе не будет петь для VIP-ов. Он хочет выступать только для "нормальной публики".
"Он (Стинг, - ред.) сказал, что если будут VIP-ы, то работы не будет. VIP-ов не будет ни в одном городе, даже в Москве. Лож, диванов, он сказал, никаких я не хочу – я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого", – организатор мероприятий Стинга в российских Екатеринбурге и Казани рассказал Гомельский.
- Напомним, ранее певец Олег Винник назвал войну с Россией "братоубийственной", а Майдан "искусственным". Также он рассказал, что ему "стыдно" за Украину и украинцев.
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