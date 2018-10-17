Смоленская катастрофа: ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую действия России

17 октября, 2018, 13:10

ПАСЕ единогласно приняла резолюцию с осуждением неисполнения Россией Чикагской конвенции в части отказа передать Польше останки жертв Смоленской авиакатастрофы

Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

Он отметил, что ПАСЕ единогласно приняла резолюцию с осуждением неисполнения Россией Чикагской конвенции в части отказа передать Польше остатки самолета, который упал под Смоленском.

"Почему? Что Россия скрывает от международного сообщества о том, что произошло в этот черный день? Даже террористы из так называемой Донецкой Республики наконец согласились передать остатки МН17 в международный следственный орган, чтобы он мог сделать выводы. Российская Федерация хуже тех террористов", - подчеркнул Арьев.

Он добавил, что Ассамблея должна инициировать дебаты во всех международных организациях и во всех общинах по этому поводу.

"Я полностью поддерживаю польских коллег, которые стремятся найти правду о том, что случилось в Смоленской трагедии. Это ожидание - это вторая Смоленская трагедия для польского народа. И мы обязаны поддерживать этот очень хороший репорт и резолюцию без изменений", - подытожил Арьев.