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Смоленская катастрофа: ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую действия России


фото: REUTERS
ПАСЕ единогласно приняла резолюцию с осуждением неисполнения Россией Чикагской конвенции в части отказа передать Польше останки жертв Смоленской авиакатастрофы

Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

Он отметил, что ПАСЕ единогласно приняла резолюцию с осуждением неисполнения Россией Чикагской конвенции в части отказа передать Польше остатки самолета, который упал под Смоленском.

"Почему? Что Россия скрывает от международного сообщества о том, что произошло в этот черный день? Даже террористы из так называемой Донецкой Республики наконец согласились передать остатки МН17 в международный следственный орган, чтобы он мог сделать выводы. Российская Федерация хуже тех террористов", - подчеркнул Арьев.

Он добавил, что Ассамблея должна инициировать дебаты во всех международных организациях и во всех общинах по этому поводу.

"Я полностью поддерживаю польских коллег, которые стремятся найти правду о том, что случилось в Смоленской трагедии. Это ожидание - это вторая Смоленская трагедия для польского народа. И мы обязаны поддерживать этот очень хороший репорт и резолюцию без изменений", - подытожил Арьев.

  • Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.
  • Во время повторного изучения тел жертв Смоленской авиакатастрофы в гробу стюардессы Наталии Янушко были найдены останки 5 человек.
  • В гробу президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей.
  • Как заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.
  • На элементах корпуса польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.
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