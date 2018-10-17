"Пукать уверенно": модный бренд представил джинсы для людей с метеоризмом
Как пишет Mirror, такая одежда обойдется в 100 фунтов стерлингов (почти 3700 грн).
В компании утверждают, что специальная задняя панель из углерода выдержит "нагрузки" и добавляют, что в среднем человек выпускает газы примерно 14 раз в день.
На веб-сайті йдеться, що джинси містять підкладку, яка усуває запахи: "вуглецева підкладка забезпечує підвищений захист і більшу свободу у різних соціальних ситуаціях".
Девиз компании - "пукать с уверенностью", а если джинсы немного растянуты, бренд предлагает приобрести также пару трусов с аналогичной защитой за 19 фунтов стерлингов (700 грн).
Женщины, желающие приобрести пару джинсов, могут рассчитывать на размеры от 8 до 20 и вариации для различной длины ног. Для мужчин есть размеры от 28 до 40.
- Runmi Technology представила "умную" легкую куртку, которая должна подойти на любой сезон: в нее встроена функция контроля температуры и распределения тепла.
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