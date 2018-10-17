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"Пукать уверенно": модный бренд представил джинсы для людей с метеоризмом

Модный бренд Shreddies выпустил джинсы "для людей с метеоризмом": они должны маскировать неприятные запахи газов, которые выпускает человек

Как пишет Mirror, такая одежда обойдется в 100 фунтов стерлингов (почти 3700 грн).

В компании утверждают, что специальная задняя панель из углерода выдержит "нагрузки" и добавляют, что в среднем человек выпускает газы примерно 14 раз в день.

На веб-сайті йдеться, що джинси містять підкладку, яка усуває запахи: "вуглецева підкладка забезпечує підвищений захист і більшу свободу у різних соціальних ситуаціях".

Девиз компании - "пукать с уверенностью", а если джинсы немного растянуты, бренд предлагает приобрести также пару трусов с аналогичной защитой за 19 фунтов стерлингов (700 грн).

Женщины, желающие приобрести пару джинсов, могут рассчитывать на размеры от 8 до 20 и вариации для различной длины ног. Для мужчин есть размеры от 28 до 40.

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