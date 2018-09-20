Xiaomi выпустит "умную" куртку на все сезоны: в нее встроен контроль температуры

20 сентября, 2018, 12:57

Xiaomi обладает шанхайским стартапом Runmi Technology, который специализируется на разработке аксессуаров и одежды для китайского рынка

Как говорится в блоге компании, теперь фирма представила "умную" легкую куртку, которая должна подойти на любой сезон: в ней устроена функция контроля температуры и распределения тепла.

Runmi Technology запустила сбор средств на проект "умной" куртки на краудфандинговой платформе Xiaomi и за несколько дней набрала более 2 миллионов юаней вместо необходимых 10 тысяч.

Система Heatex, что работает от аккумулятора на 10000 мА · ч, активируется после нажатия кнопки на рукаве. Максимальный нагрев куртки - около 50 градусов, такую температуру она может продержать до восьми часов. Поверхность новинки покрыта водоотталкивающим слоем, также фирма встроила систему защиты от короткого замыкания.

Нагрев идет в области шеи и спины, но равномерно распределяется по всему телу. Разработчики отметили, что куртка уже прошла все необходимые тесты. Технология сама отключает функцию нагрева в случае необходимости.