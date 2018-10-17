Пограничники возьмут под контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя

17 октября, 2018, 16:02

Развернутое региональное управление морской охраны возьмет под контроль весь морской рубеж - от Измаила до Мариуполя

Об этом в среду, 17 октября, сообщила пресс-служба ГНСУ в своем Facebook.

Как отметил руководитель Госпогранслужбы Петр Цигикал, в условиях российской агрессии, террористических угроз и миграционного кризиса пограничники принимают дополнительные меры по усилению контроля за въездом в Украину.

"До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану весь морской рубеж - от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерний состав пополняем новыми катерами", - заявил Цигикал.

Кроме того, по его словам, для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается "морская компонента". В частности, созданы подразделения оперативного реагирования "ДОЗОР", в том числе и для проведения специальных действий на воде. Созданы также лучшими мировыми стандартами с мощным вооружением и бронетехникой боевые резервы будут способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожаемые направления.

Кроме того, по данным пресс-службы пограничного ведомства, для усиления авиационной составляющей пограничной службы закупят 24 современных легких патрульных вертолета французской компании "Airbus".

Отдельно глава ГПСУ пообещал делать все необходимое, чтобы пограничники чувствовали защиту государства.

"Создаются современные условия службы, строится жилье. В этом году мы уже получили 194 квартиры. Сейчас продолжается строительство 24 жилых объектов, два из которых планируются завершить в этом году, что позволит получить еще 60 квартир. Вообще на протяжении 2018-2020 годов планируется получить 1456 квартир", - сообщил Цигикал.