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Маск покинул кресло главы совета директоров Tesla

Илон Маск покинул кресло главы совета директоров Tesla и не сможет занимать эту должность в течение трех лет
Об этом сообщает Reuters.

Предприниматель согласился уйти с поста главы совета директоров компании Tesla из-за судебного иска, который подала против него Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

SEC обвинила предпринимателя в мошенничестве из-за его заявления о намерении сделать компанию частной — такие неподтвержденные данные привели, по мнению регулятора, к сбоям на бирже и навредили инвесторам.

Теперь Илон не только лишится поста главы совета директоров, но и заплатит 40 млн долларов: 20 из собственного кошелька и еще 20 из бюджета Tesla.

Кроме этого, предприниматель станет объектом внимательного наблюдения со стороны власти и собственной компании в соцсетях: его сообщения в Twitter отныне будут внимательно вичитывать. Но при всем этом, он останется гендиректором компании, "потому что слишком важен для нее".

Подробнее о том, что случилось и последствия для Маска, вы можете узнать в материале "Илона Маска “убирают” из Tesla и штрафуют на $40 млн. Как это произошло"

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