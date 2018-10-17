Google разрабатывает цензурованный поисковик для Китая

17 октября, 2018, 12:14

Глава Google Сундар Пичаи заявил о работе компании над проектом Dragonfly - специальной поисковой системой для Китая

Как пишет TechCrunch, он автоматически будет идти со встроенной цензурой.

Разработку новой поисковой системы в компании подтвердили впервые, а до этого сотрудники Google отказывались от комментариев на эту тему. При этом глава корпорации отметил, что пока не принял окончательного решения по поводу запуска поисковика, но если это произойдет, то Dragonfly станет крупнейшим конкурентом китайской Baidu.

"Это замечательный инновационный рынок. Хотели узнать, как это будет выглядеть, если мы будем в Китае. Это то, что построили внутри страны. Учитывая важность рынка и количество пользователей, мы чувствуем обязанность хорошо подумать об этой проблеме и принять более долгосрочную перспективу ", - говорит Пичай.

Неудивительно, что Google работает над новым продуктом специально для китайской аудитории: работа стандартного сервиса на территории страны запрещена с 2016 года.

Сейчас у разработчиков есть две версии нового поисковика под названиями Maotai и Longfei, и обе они соответствуют требованиям китайского законодательства, отмечает источник издания: в них встроена возможность убирать из поисковой выдачи сайты и ограничивать доступ к ресурсам из черного списка.