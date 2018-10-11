Супруги расстались из-за фото на Google Maps

11 октября, 2018, 16:16

Мужчина планировал маршрут в Google Maps, когда увидел компрометирующее фото своей жены. Она сидела на скамейке и гладила волосы незнакомца, который положил голову ей на колени

Об этом пишет Mirror.

Фото было сделано в столице Перу Лиме. Шокированный мужчина сказал, что фотография привлекла его внимание, потому что изображенная женщина была одета так же, как и его жена.

Фото датируется еще 2013 годом. После увиденного мужчина обвинил свою жену в неверности, и она призналась, что действительно имела любовника. После этого пара рассталась. Они пожелали, чтобы их имена остались неразглашенными.

Недавно мужчина поделился фотографиями на Facebook, и пост стал популярным.

Один из пользователей Сан-Патест прокомментировал: "Какой маленький мир ... Было бы достаточно, если бы она сказала мужу, что больше не любит его".